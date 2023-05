Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zeugenaufruf nach Raub

Auffällige Personenbeschreibung

Wesel (ots)

Eine 16-jährige Weselerin ist am Dienstag gegen 21.40 Uhr Opfer eines Raubes geworden.

Das junge Mädchen war zu Fuß mit ihrem Hund an der Straße Am Dohlenhof entlang gelaufen. In ihrer linken Hand hielt sie einen Fünfeuroschein und eine Schachtel Zigaretten. Mit der rechten Hand hielt sie die Leine des Hundes.

Plötzlich näherten sich ihr von hinten drei unbekannte Männer. Einer hielt sie am linken Handgelenk fest, währenddessen die anderen zwei ihr den Geldschein und die Zigaretten entrissen. Hiernach flüchtete das Trio zu Fuß in Richtung Dinslakener Landstraße. Das Mädchen blieb unverletzt. Sie meldete den Vorfall etwa eine viertel Stunde später der Polizei. Die Polizisten lösten eine Fahndung aus, die jedoch bislang ergebnislos verlief.

Da einer der mutmaßlichen Täter etwa zwei Meter groß war, hofft die Kriminalpolizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Beschreibung der Unbekannten:

1. und 2. Person: Jugendliches Aussehen, trug schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe

3. Person: Trug ebenfalls schwarze Kleidung, war jedoch ca. zwei Meter groß und trug rotblonde kurze Haare.

Alle waren in einem Alter von etwa 14-18 Jahren.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Telefon 0281 / 107-0.

AM

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell