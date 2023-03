Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Unbekannte sprengen Geldautomaten in Holle

Holle (ots)

Am frühen Freitagmorgen (10. März 2023) sprengten bislang Unbekannte gegen 03:00 Uhr einen Geldausgabeautomaten eines Geldinstituts in der Bahnhofstraße in Holle im Landkreis Hildesheim. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Das Gebäude wurde durch die Detonation beschädigt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Ob Bargeld entwendet wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die Täter flüchteten nach der Sprengung unerkannt, vermutlich in einem BMW. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Die Ermittlungen unter Federführung der bei der Staatsanwaltschaft Osnabrück bestehenden Zentralstelle zur Bekämpfung von Geldautomatensprengungen dauern an.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können werden gebeten, sich an die örtliche Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell