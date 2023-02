Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Amtsübernahme im Polizeikommissariat Bad Nenndorf: Tamara Ehrmantraut-Riechers ist neue Dienststellenleiterin

Bild-Infos

Download

Bad Nenndorf (ots)

Bereits mit dem Jahreswechsel hat Tamara Ehrmantraut-Riechers die Leitung des Polizeikommissariats Bad Nenndorf übernommen. Am Freitag (24. Februar) wurde die Erste Polizeihauptkommissarin nun auch offiziell von Mathias Schröder, Leiter der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg, ins Amt eingeführt.

Bereits vor 27 Jahren begann Tamara Ehrmantraut-Riechers ihren Dienst bei der Polizei Niedersachsen. Schon während ihres Studiums hatte sie im Rahmen der praktischen Ausbildung Gelegenheit, ihre ersten Dienste im Polizeikommissariat Bad Nenndorf zu absolvieren. Es folgten Stationen als Dienstabteilungsleiterin im Einsatz- und Streifendienst in Stadthagen, erneut in Bad Nenndorf und in Nienburg. Anschließend übernahm sie zunächst die Leitung des Einsatz- und Streifendienstes im Polizeikommissariat Rinteln und danach in der Polizeiinspektion Nienburg. Nun kehrt Tamara Ehrmantraut-Riechers erneut in das Polizeikommissariat Bad Nenndorf zurück - dieses Mal an die Spitze.

"Der Ausspruch 'aller guten Dinge sind drei' mag hoffentlich auch in meinem Fall greifen. Zunächst als Studentin und zehn Jahre später als Dienstabteilungsleiterin versah ich bereits meinen Dienst im Polizeikommissariat Bad Nenndorf. Als Dienststellenleiterin kehre ich nun zum dritten Mal zurück. In einem anderen Gebäude, mit neuen aber auch bekannten Kolleginnen und Kollegen freue ich mich, im Team Bewährtes fortzusetzen, neue Impulse aufzugreifen und in die Zukunft zu führen", teilte Tamara Ehrmantraut-Riechers im Rahmen ihrer Amtseinführung mit.

"Tamara Ehrmantraut-Riechers konnte in ihrer bisherigen Dienstzeit viele Einblicke gewinnen und die Polizeiarbeit aus verschiedenen Perspektiven kennenlernen. Sie bringt sowohl menschlich als auch fachlich alles mit, um das Polizeikommissariat Bad Nenndorf erfolgreich zu leiten. Ich bin sicher, dass sie dieser verantwortungsvollen Aufgabe gerecht werden wird und wünsche ihr alles Gute sowie immer die notwendige Weitsicht und Besonnenheit bei den zu treffenden Entscheidungen", so Inspektionsleiter Mathias Schröder. "Besonders erfreulich" findet Schröder, dass es gelungen ist, eine weitere Frau im Kreise der Polizeikommissariatsleitungen zu begrüßen, "denn da haben wir nach wie vor Nacholbedarf".

Original-Content von: Polizeidirektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell