Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Künftige Studierende lernen die Polizeidirektion Göttingen kennen - Schnuppertag gibt angehenden Polizistinnen und Polizisten Einblick in ihren zukünftigen Arbeitsplatz.

Göttingen (ots)

Das Team Nachwuchsgewinnung der Polizeidirektion Göttingen hat die künftigen Bachelor-Studierenden, die nach einem anspruchsvollen Auswahlverfahren regionalisiert für die Göttinger Behörde eingestellt worden sind, zu einem "Schnuppertag" eingeladen. Bevor ihr Studium am 1. April 2023 an der Polizeiakademie Niedersachsen beginnt, sollten sie die Möglichkeit erhalten, sich mit ihrem künftigen Arbeitsplatz vertraut zu machen. Neben einer Videobotschaft von Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten wurden den künftigen Studierenden Einblicke in die Wache des Einsatz-und Streifendienstes am Standort Groner Landstraße, die Leitstelle "Weser" und das neue Fachkommissariat Forensik gewährt. Darüber hinaus wurden ihnen verschiedene Einsatzmittel präsentiert, und auch ein Streifenwagen konnte einmal aus der Nähe begutachtet werden. Während des Durchlaufs konnten die Teilnehmenden Fragen stellen und erste Kontakte mit zukünftigen Kolleginnen und Kollegen knüpfen. "Nach dem Studium bieten sich viele Möglichkeiten. Es gibt den Einsatzbereich, den Ermittlungsdienst, aber auch viele weitere Entwicklungschancen und -möglichkeiten", so Frau von der Osten in der Videobotschaft. Erste Einblicke in diese Vielfalt konnten die künftigen Studierenden am "Schnuppertag" sammeln.

Das Fazit des neuen Formats fällt durchweg positiv aus: Die angehenden Studierenden verbuchten den Tag als informativ und sinnvoll und freuen sich nun umso mehr auf den Start ins Studium. Wer mehr über den Polizeiberuf erfahren und mit Polizeibeamtinnen und -beamten ins Gespräch kommen möchte, ist am Samstag, 25. Februar, in die Göttinger Lokhalle eingeladen: Hier findet ab 10 Uhr der Göttinger Berufsinformationstag (GöBit) statt. Die Polizei Göttingen wird mit einem eigenen Stand vertreten sein und steht bei allen Fragen rund um das Studium, um Einstiegsmöglichkeiten und den Beruf an sich Rede und Antwort.

