POL-HS: Zwei nicht zugelassene Pkw gestohlen

Wegberg (ots) - Ein Motorroller der Marke Kreidler wurde zwischen Samstag (8. Juli) und Mittwoch (12. Juli) durch unbekannte Täter entwendet. Das Zweirad parkte an der Straße Am Bahnhof. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

