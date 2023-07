Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Aggressives Verhalten im Straßenverkehr

Wegberg-Rödgen (ots)

Ein unbekannter Mann befuhr am Montag, 17. Juli, gegen 12.15 Uhr, mit einem schwarzen Roller ohne Kennzeichen die Anton-Raky-Straße. Dabei fuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Ein Zeuge bedeutete ihm mit ausgestrecktem Arm, langsamer zu fahren. Daraufhin beschleunigte der Rollerfahrer seine Geschwindigkeit noch und fuhr auf den Mann zu. Er berührte dessen Arm, der Zeuge wurde dadurch nach ersten Erkenntnissen jedoch nicht verletzt. Anschließend hielt er an und es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Zeugen. In deren Folge entfernte er sich zunächst zu Fuß und holte kurz darauf sein Zweirad wieder ab, mit dem er davonfuhr. Der Mann war etwa 25 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß, hatte braune kurze Haare und war von kräftiger Statur. Er trug einen hellblauen Pullover, eine schwarze Hose, weiße Turnschuhe und eine Bauchtasche. Wer kann Angaben zu seiner Identität machen oder hat ihn mit dem beschriebenen Zweirad fahren sehen? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Alternativ können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben, ober über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

