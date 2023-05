Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an einem Fahrzeug

Boppard - Mühlpfad (ots)

In der Nacht vom 30.05.2023 zum 31.05.2023 kam es in der Hauptstraße in 56291 Mühlpfad zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Durch einen unbekannten Täter wurde vermutlich mutwillig die Heckscheibe eines Fahrzeuges zerstört. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Anwohner und mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden, falls Sie verdächtige Geräusche oder Situationen zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr wahrgenommen haben.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell