Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in der Wilhelmstraße in Andernach

Polizeiinspektion Andernach (ots)

Zeugenaufruf

Am Dienstag, den 30.05.2023 gegen 20:30 Uhr kam es in Andernach zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Wilhelmstraße/Bahnhofstraße. Zwei jugendliche Fußgängerinnen überquerten den Fußgängerüberweg in der Wilhelmstraße. Eine heranfahrende PKW-Fahrerin sah die beiden zu spät und touchierte sie leicht. Die Frau setzte ihren Weg in die Bahnhofstraße fort und entfernte sich vom Unfallort. Bei dem PKW soll es sich um einen dunklen Kombi gehandelt haben. Die Polizei sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise zum PKW oder der Fahrerin richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Andernach (02632 921-0).

