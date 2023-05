Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Rettungseinsatz auf der Rudi-Geil-Brücke in Lahnstein

Lahnstein (ots)

Am 29.05.2023, gegen 15:30 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Lahnstein gemeldet, dass augenscheinlich eine Person von der Rudi-Geil-Brücke, Brückenstraße in Lahnstein, springen will.

Bis zum Eintreffen der Polizei konnte die verantwortliche Person von mehreren Passanten vom Sprung abgehalten werden.

Im weiteren Verlauf konnte der Verantwortliche durch die Polizei sowie durch die alarmierten Kräfte der FFW Lahnstein und des DRK von der Brücke geholt bzw. gerettet werden. Der Verantwortliche wurde infolge in ein Krankenhaus verbracht.

Der Einsatz endete vor Ort gegen 16:20 Uhr. Im Laufe des Einsatzes musste die Brückenstraße voll gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell