POL-PDKO: Pressebericht Polizei Bendorf, Fr., 26.05.2023, So., 28.05.2023, 15:00 Uhr, sowie Nachtragsmeldung Brand in Urbar

Nach Unfall geflüchtet Bendorf: Am Freitagmittag, gegen 12:30 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Sattelzug die Concordiastraße, in Rtg. Bendorf-Sayn. Beim Einfahren in einen Kreisverkehr beschädigte er einen Tor- und Zaunbereich. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Der verursachende Auflieger (vermtl. rot), dürfte eine NR-Zulassung und eine gelb / grüne Plane gehabt haben. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622-94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei@rlp.de, erbeten. Einbruch in Wohnhaus Urbar: Am späten Freitagnachmittag wurde der Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "In der Au" gemeldet. Bisher unbekannte Täter drangen während der Urlaubsabwesenheit der Geschädigten, vermtl. um den 17.05.2023, in die Wohnung ein und entwendeten hieraus Wertgegenstände. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten. Alkoholisiert mit Sprinter unterwegs Vallendar: Am späten Freitagabend wurde in der Rheinstraße ein DB-Sprinter einer Verkehrskontrolle unterzogen, nach dem zuvor durch eine Streifenwagenbesatzung ein defektes Rücklicht festgestellt wurde. Bei dem 43-jährigen Fahrer konnte im Rahmen der weiteren Kontrolle Alkoholgeruch festgestellt werden. Dies wurde durch einen Alkoholtest bestätigt. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Weitere Verkehrsunfälle Im o.g. Berichtszeitraum ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizei Bendorf noch 4 weitere Verkehrsunfälle, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde. Nachtragsmeldung, Wohnhausbrand Urbar Urbar: Am So., 28.05.2023, kam es gegen 09:00 Uhr, zu einem Wohnhausbrand in einem Wohnhaus in der Provinzialstraße (B 42). Das Wohnhaus wurde durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen. Nach derzeitigem Stand erlitt eine 79-jährige Bewohnerin eine Rauchgasintoxikation und wurde zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr war und ist (Stand 14:55 Uhr) noch im Einsatz. Auf Grund der Löscharbeiten / des Einsatzes war die B 42, bis etwa gegen 13:10 Uhr, in diesem Bereich voll gesperrt. Der Verkehr wurde deswegen durch die Ortslage Urbar geführt, bzw. durch den Warnfunk auf ein weiträumiges Umfahren hingewiesen. Über die Schadenshöhe und die Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Vallendar, sowie aus den Orten Bendorf, Weißenthurm und Koblenz, der Rettungsdienst, die Straßenmeisterei und Polizeikräfte aus Koblenz und Bendorf.

