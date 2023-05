POL-PDKO: Erstmeldung Polizei Bendorf, Wohnhausbrand Urbar, 28.05.2023

Polizeiinspektion Andernach (ots) - Weißenthurm, Werftstraße Am Freitag, dem 26.05.2023, gg. 09:30h, kam es in Weißenthurm in der Werftstraße an der Kreuzung zur Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer und einem Pkw. Der Fahrer des Pkw befuhr die Werftstraße und wollte an der Kreuzung zur Hauptstraße nach rechts in Richtung Weißenthurm abbiegen. ...

mehr