POL-PDKO: Brand eines PKW`s

Mülheim-Kärlich (ots) - Am Donnerstag, den 25.05.23, kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Radfahrer befuhr den Trumbster Weg in Fahrtrichtung Waldstraße. An der Einmündung zur Waldstraße kollidierte dieser mit einem vorfahrtsberechtigten PKW und stürzte. Er wurde schwerverletzt mittels Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Sachschaden. Aufgrund ...

