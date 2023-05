POL-PDKO: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bendorf (ots) - Am Donnerstag, den 25.05.2023, zwischen 10:10 - 10:40 Uhr, parkte eine 72 Jährige Frau ihren Hyundai i20 in der Engerser Landstraße in Bendorf. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Vorbeifahren ihren linken Seitenspiegel und entfernte sich vom Unfallort. Zeugen die den Unfall beobachtet haben werden gebeten sich bei der Polizei Bendorf zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

