POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht

Vallendar (ots) - Am 24.05.2023, verlor ein 67-Jähriger Mann seine Geldbörse im Kassenbereich einer Tankstelle in Vallendar. In der Geldbörse waren neben diversen Bankkarten noch 1250 Euro Bargeld enthalten. Ein Mitarbeiter der Tankstelle meldete den Fund der Polizei Bendorf und übergab die Geldbörse.

