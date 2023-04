POL-HI: Sachbeschädigung an ehemaliger Pathologie - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Harsum - Hönnersum (TKO) In der Nacht von Sonntag, 02.04.2023, auf Montag, 03.04.2023, entwendeten unbekannte Täter in der Straße Am Bergfeld ein Motorrad. Das Motorrad der Marke Triumph, dessen Wert bei ca. 16000 Euro liegt, war im frei zugänglichen Carport geparkt. Zeugen die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte ...

