Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfallflucht in Brodenbach - Zeugen gesucht

Brodenbach (ots)

Zwischen Mittwochabend, 24.05.2023 und Donnerstagmittag, 25.05.2023 wurde die Ruhebank an der L 206 Einmündung zu Salzwiese in Brodenbach erheblich beschädigt. Nach erster Einschätzung könnte ein größerer LKW bei einem Wendemanöver die Bank zurückgeschoben haben. Es könnte jedoch auch ein anderes Fahrzeug den Schaden verursacht haben. An der Unfallstelle wurden Teile einer Rückleuchte gefunden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Brodenbach unter der Rufnummer 02605-98021510 entgegen.

