Polizei Paderborn

POL-PB: Tagsüber in Wohnungen eingebrochen

Paderborn (ots)

(mb) An der Fechtelerstraße und am Dörener Weg sind am Donnerstag (10.11.2022) Wohnungseinbrüche verübt worden.

Die Bewohner einer Obergeschoss-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Fechtelerstraße verließen das Haus gegen 09.30 Uhr. Als erste Bewohner gegen 16.15 Uhr heimkehrten, entdeckten sie den Einbruch. Die Wohnungstür war aufgebrochen worden. Die Täter hatten in sämtlichen Räumen nach Beute gesucht und Bargeld entwendet. Wie sie ins Treppenhaus gelangt waren, konnte nicht geklärt werden. Andere Bewohner hatten gegen 10.00 Uhr verdächtige Geräusche und Stimmen aus der betroffenen Wohnung gehört.

In ein Einfamilienhaus am Dörener Weg drangen die Täter zwischen 12.00 Uhr und 21.15 Uhr ein. Die Bewohner fanden bei ihrer Rückkehr mehrere augenscheinlich durchwühlte Schränke vor. Die Terrassentür stand auf. Bei der Tatortaufnahme stellte die Polizei fest, dass die Einbrecher ein Fenster aufgebrochen hatten, um in das Haus zu gelangen. Die Terrassentür hatten die offenbar als Fluchttür genutzt. Sie entwendeten Bargeld, mindestens eine Armbanduhr und diversen Schmuck.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum oder auch in den Tagen zuvor gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

Informationen zum Thema Einbruchschutz hat die Kreispolizeibehörde Paderborn im Internet eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell