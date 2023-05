Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Anderrnach vom 26.05.2023 - 28.05.2023

Weißenthurm, Werftstraße

Am Freitag, dem 26.05.2023, gg. 09:30h, kam es in Weißenthurm in der Werftstraße an der Kreuzung zur Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer und einem Pkw. Der Fahrer des Pkw befuhr die Werftstraße und wollte an der Kreuzung zur Hauptstraße nach rechts in Richtung Weißenthurm abbiegen. Die Radfahrerin befuhr die Hauptstraße aus Richtung Weißenthurm kommend und wollte auf dem Radweg weiter in Richtung Urmitz fahren. Da die Radfahrerin Vorfahrtsberechtigt war, versuchte sie vor dem Pkw die Werftstraße zu überqueren. Hier wurde sie von dem Pkw-Fahrer übersehen und leicht angefahren. Die Radfahrerin kam dabei zu Fall und wurde leicht verletzt.

Nach der Unfallaufnahme wurden alle Verkehrsteilnehmer entlassen.

Andernach, Werftstraße

26.05.2023, 19:00h

Ein Rollerfahrer befährt in Andernach die Werftstraße aus Richtung Breite Straße kommend in Richtung Koblenzer Straße auf der rechten Fahrbahnseite. In Höhe der Einmündung zur Füllscheuer versucht er auf den Gehweg aufzufahren und übersieht dabei ein Verkehrsschild. Durch den Unfall werden das Verkehrsschild sowie der Roller beschädigt. Durch die eingesetzten Beamten vor Ort kann bei dem Rollerfahrer starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein ihm angebotener Atemalkoholtest kann nicht durchgeführt werden, da der Rollerfahrer nicht mehr in der Lage ist diesen auszuführen. Bei einer genaueren Inaugenscheinnahme des Rollers wurde festgestellt, dass es sich hier um ein Kleinkraftrad (45km/h) handelte. Hierfür konnte der Fahrer keine erforderliche Fahrerlaubnis vorlegen. Nach der Unfallaufnahme wurde der Fahrer des Rollers zur hiesigen Dienststelle verbracht und eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Somit steht der Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis im Raume. Die Ermittlungen diesbezüglich sind im Gange.

Weißenthurm, B256 (Raiffeisenbrücke)

27.05.2023, 13:55h

Ein roter Pkw, ein blauer Seat und ein VW-Sharan befahren die Rheinbrücke von Weißenthurm kommend in Fahrtrichtung Neuwied. Der rote Pkw befährt den linken der drei Fahrstreifen, der Seat den mittleren und der VW-Sharan den rechten. Die Fahrbahn verengt sich baustellenbedingt in Weißenthurm auf zwei Fahrstreifen (mittlerer und rechter). Als die linke Fahrspur endet, wechselt der rote Pkw abrupt nach rechts auf die mittlere Fahrspur. Ein dort fahrendes unbekanntes Fahrzeug muss stark abbremsen. Der dahinterfahrende blaue Seat bremst ebenfalls stark und weicht um einen Auffahrunfall zu vermeiden plötzlich auf den Fahrstreifen nach rechts vor den VW-Sharan aus. Der VW fährt so dann auf Seat auf. Beide PKW werden stark beschädigt. Insgesamt werden drei Erwachsene und zwei Kinder in den beiden PKW leicht verletzt. Der rote Pkw entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch die eingesetzten Einsatzkräfte sowie durch die vor Ort befindlichen Rettungswagen und Feuerwehrfahrzeuge kam es zu einem nicht unerheblichen Rückstau. Alle Personen konnten vor Ort versorgt werden. Die Fahrzeuge wurden durch ansässige Transportfirmen abgeschleppt werden.

Hinweise auf den Verursacher des Unfalls, hier der rote Pkw sowie auf das beteiligte unbekannte Fahrzeug bitte an die Polizeiinspektion Andernach melden.

Kruft, Plaidter Weg

26.05.2023, 15:00h - 27.05.2023, 18:20h

Eine Mitteilerin/Geschädigte meldet eine Sachbeschädigung an mehreren Pkw im Plaidter Weg in Kruft. Hierbei wären auch ihre beiden Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen worden. Schaden an den Seitenspiegeln. Vor Ort konnten die beschädigten Fahrzeuge in Augenschein genommen werden. Darunter waren ein Daihatsu, ein Volvo, ein VW und Ford. Von den insgesamt 4 beschädigten Pkw standen drei hintereinander am Fahrbahnrand. Der vierte Pkw befand sich in einer Garage.

Hinweise auf den/die Verursacher bitte an die Polizeiinspektion Andernach

