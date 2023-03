Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Radfahrerin übersehen

Bei einem Unfall am Mittwoch in Heidenheim erlitt eine 77-Jährige schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 14.45 Uhr wollte ein 28-Jähriger von einem Firmengelände in die Wilhelmstraße einbiegen. Dabei übersah er eine 77-Jährige mit ihrem Pedelec. Die fuhr zwar auf dem Radweg, jedoch auf der falschen Seite entgegen der Fahrtrichtung. Bei dem Zusammenstoß fiel die Frau auf die Straße und erlitt schwere Verletzungen. Sie kam in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Heidenheim nahm den Unfall auf und schätzte den Schaden auf etwa 1.500 Euro.

Hinweis der Polizei:

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

