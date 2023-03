Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Geschlagen und getreten

Von Mittwoch auf Donnerstag trugen drei Männer in Heidenheim einen Streit mit den Fäusten aus.

Kurz nach 1 Uhr riefen Zeugen die Polizei in eine Gaststätte in der Wilhelmstraße. Dort war wohl ein verbaler Streit zwischen drei Männern in Gange. Es soll dabei auch zu einem Gerangel gekommen sein. Wie Zeugen berichteten, hielt ein 24-Jähriger einen 42-Jährigen fest, während ein 31-Jähriger zuschlug und trat. Der 42-Jährige soll sich zur Wehr gesetzt haben. Anschließend flüchteten die Täter. Beim Eintreffen der Polizei kehrten die Männer zum Tatort zurück. Rettungskräfte behandelten den leicht verletzten 42-Jährigen vor Ort. Die Poliizei Heidenheim ermittelt nun. Die Täter sehen einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung entgegen.

Hinweis der Polizei: Hinsehen statt wegschauen" lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Sie müssen sich jedoch nicht selbst in Gefahr begeben. Verständigen Sie zeitnah die Polizei und stellen Sie sich bei deren Eintreffen als Zeuge zur Verfügung. Ihre Beobachtungen können essenziell für die Klärung des Sachverhalts sein.

