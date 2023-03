Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Auto stößt mit Radler zusammen

Am Mittwoch erlitt ein 33-jähriger Radfahrer bei einem Unfall bei Ehingen schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 20.20 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit einem VW auf der Straße von Tiefenhülen in Richtung Grötzingen. Ein 33-jähriger Radler war vor ihm ebenfalls in gleicher Richtung unterwegs. Der VW-Fahrer setzte zum Überholen an. Dabei stießen die beiden Fahrzeuge aus bisher unbekannter Ursache zusammen, wodurch der Radfahrer stürzte. Der Autofahrer versuchte noch auszuweichen, kam aber nach links von der Straße ab und im einem Acker zum Stehen. Rettungskräfte brachten den 33-Jährigen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm die Ermittlungen auf und klärt nun, wie es zu diesem Zusammenstoß gekommen ist. Sie schätzt den Schaden am VW auf rund 10.000 Euro und am Rennrad auf ca. 2.000 Euro.

Die Polizei klärt auf: "Beim Überholen muss ein ausreichender Seitenabstand zu anderen Verkehrsteilnehmern, insbesondere zu den zu Fuß Gehenden und zu den Rad Fahrenden, eingehalten werden", sagt die Straßenverkehrsordnung. Denn gerade Fußgänger und Radfahrer bewegen sich nicht so geradlinig wie etwa vierspurige Fahrzeuge. Der Abstand sorgt für die nötige Sicherheit. Damit alle sicher ankommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell