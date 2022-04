Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto zerkratzt und Stern gestohlen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro haben unbekannte Täter in Hochspeyer in der Hauptstraße angerichtet. Am Mittwochnachmittag meldete ein Anwohner, dass sein geparktes Auto von Unbekannten zerkratzt wurde. Die Beifahrerseite wurde mit einem spitzen Gegenstand mutwillig beschädigt.

Täterhinweise gibt es nicht. Der Pkw war über Nacht in Höhe des Hauses Nummer 151a abgestellt. Die genaue Tatzeit ist unklar.

Während Polizeibeamte den Sachverhalt vor Ort aufnahmen, berichtete der betroffene Fahrzeugbesitzer, dass sein Mercedes in diesem Jahr schon einmal zur Zielscheibe von Vandalen wurde. Demnach haben Diebe vor ungefähr zwei Monaten den Mercedes-Stern auf der Motorhaube abgebrochen und mitgenommen.

Die Polizeiinspektion 1 ermittelt wegen Sachbeschädigung und Diebstahls und bittet um Hinweise auf mögliche Täter unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150. |cri

