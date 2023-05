POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Lahnstein - Berichtszeitraum 26.-28.05.2023

Polizeidirektion Koblenz

Veranstaltung Lahneck Live 2023

Vom 26.-28.05.2023 findet in den Rheinanlagen Oberlahnstein das überregional bekannte Musik-/Kulturfest Lahneck Live statt. Die Veranstaltung verlief aus polizeilicher Sicht bis dato absolut störungsfrei. Lediglich vereinzelt kam es zu Beschwerden von Anwohnern über ruhestörenden Musiklärm. Die Veranstaltung läuft aktuell noch und endet plangemäß am Abend des 28.05.2023. Das Besucheraufkommen, auch aufgrund der guten Witterungsverhältnisse, lag bis dato auf einem hohen Niveau.

Sachbeschädigung an Kneipe

In der Nacht vom 26./27.05.2023 wurde in der Straße Blankenberg eine Fensterscheibe der dortigen Kneipe von bis dato unbekanntem Täter eingeworfen. Ermittlungen zur Tat / zum Täter wurden eingeleitet. Hinweise zum Sachverhalt bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter 02621-9130

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer in Braubach

Am 27.05.2023, gegen 22 Uhr, kam es in der Braubacher Charlottenstraße zu einem Verkehrsunfall, beteiligt ein Rollerfahrer und ein Radfahrer. Der Radfahrer stürzte bei dem Verkehrsunfall zu Boden und zog sich infolge u.a. Kopfverletzungen zu (nicht lebensbedrohlich). Der Radfahrer wurde nach der Verkehrsunfallaufnahme in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am 28.05.2023, gegen 05:30 Uhr, wurde festgestellt, dass entlang der Koblenzer Straße mehrere Gullideckel ausgehoben waren. Eine Gefährdung für Verkehrsteilnehmer war gegeben. Die Gullideckel konnten wieder eingesetzt werden. Eine Strafanzeige wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr wurde aufgenommen. Die Ermittlungen nach dem/den bis dato unbekannten Täter/n wurden eingeleitet. Hinweise zur Tat bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter 02621-9130

