LPI-J: Einbruch in Gaststätte

Weimar (ots) - In der Zeit vom 09.05.2023, 20:00 Uhr bis zum 10.05.2023, 08:15 Uhr wurde von einem Grundstück in Neumark durch unbekannte Täter ein Pkw-Anhänger entwendet. Das Gelände ist nur teilweise umzäunt. An dem Anhänger befanden sich keine Sicherungseinrichtungen. Laut Angaben des Eigentümer befand sich der Hänger am 09.05.2023 gegen 18:00 Uhr noch auf dem Grundstück. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

