LPI-J: Alkoholisiert auf dem Fahrrad

Weimar (ots) - Der Fahrer eines Pkw Audi befuhr am 10.05.2023 gegen 22:20 Uhr aus Utzberg kommend in Richtung Nohra als plötzlich ein Dachs die Fahrbahn überquerte. Trotz Gefahrenbremsung konnte der Fahrer eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Dachs war nach dem Zusammenstoß nicht mehr auffindbar. Am Audi entstand ein Sach- schaden in Höhe von 3.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 ...

