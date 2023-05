LPI-J: Gestürzt, verletzt und beschimpft

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Der zweite Jugendliche, welcher unerlaubt ein Kleinkraftrad führte, war ebenso 15 Jahre und in Hermsdorf in der Geraer Straße unterwegs. Da an seinem Gefährt ein größerer Zylinder verbaut war, reichte die Fahrerlaubnis des Fahrers nicht aus. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine entsprechende Anzeige aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

mehr