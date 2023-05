LPI-J: Frisiert

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Zu Ende Februar endet stets der Versicherungsschutz für Kleinkrafträder, insofern kein neuer Vertrag geschlossen wurde. Gute zwei Monate über dieser Frist unterwegs war eine 15-Jährige. Am Dienstagabend fiel dies im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Geraer Straße in Hermsdorf auf, sodass die entsprechende Anzeige gefertigt wurde. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

