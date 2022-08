Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrgast tritt Taxifahrer - Nacht endet im Polizeigewahrsam

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Samstagabend (20.08., 22.40 Uhr) wurde die Polizei über einen nicht zahlungswilligen Taxifahrgast am Spexarder Postweg informiert. Der 53-jährige Mann hatte sich zunächst an den Spexarder Postweg fahren lassen. Am Zielort stieg der alkoholisierte Mann aus dem Taxi aus ohne zu bezahlen. Als der Taxifahrer beabsichtigte den Mann aufzuhalten, trat dieser den Taxifahrer.

Der Gütersloher war auch den Polizeibeamten gegenüber nicht weniger aufbrausend und machten einen sehr aggressiven Eindruck. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der alkoholisierte 53-Jährige letztendlich in Gewahrsam genommen.

