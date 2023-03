Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Samstag kurz nach 17 Uhr nutzte ein Einbrecher die Gelegenheit in der Mönchwörthstraße und betrat eine Wohnung durch eine unverschlossene Hintertür. Die Bewohnerin, welche zu Hause war, bemerkte den Verdächtigen, als dieser gerade in der Küche die Schränke durchwühlte. Als die Frau den Unbekannten ansprach, ergriff dieser sofort die Flucht. Einen bereitgestellten Rucksack mit einer hochwertigen Kamera und einer Spielekonsole ließ er zurück. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 20 Jahre, schwarze Haare ohne Bart. Er trug eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter 0621/83397-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell