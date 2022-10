Polizei Aachen

POL-AC: Vortrag der Kriminalprävention zum Thema "Sicher in der digitalen Welt"

Aachen/StädteRegion (ots)

Das Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz der Polizei Aachen berät Bürgerinnen und Bürger in vielen Bereichen, wie Sie sich besser vor Kriminalität schützen können - so auch im Bereich Cybercrime. Immer häufiger werden Computer, Smartphones und andere internetfähige Geräte im Alltag genutzt. Doch das Internet bietet nicht nur Chancen, sondern auch Risiken und Gefahren. Wie Sie sich mit einfachen Möglichkeiten besser schützen können und wo die Gefahren auch im privaten Bereich liegen, zeigen wir in regelmäßigen Vorträgen zum Thema: "Sicher in der digitalen Welt". Für den nächsten baldigen Termin sind noch Plätze frei! Dieser findet statt: Montag, 17.10.2022, um 18 Uhr, im Polizeipräsidium Aachen, Trierer Str. 501, 52078 Aachen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Für Rückfragen steht Ihnen das Kommissariat telefonisch 0241-9577 34401 und per Mail KP-O-Cybercrime.Aachen@polizei.nrw.de zur Verfügung.

