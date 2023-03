Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, mehrere Fahrer am Wochenende unter Alkohol- oder Drogeneinfluss unterwegs

Kreis Steinfurt (ots)

Am Wochenende hat die Polizei mehrere Autofahrer gestoppt, die alkoholisiert oder unter dem Einfluss von Drogen ihr Fahrzeug steuerten. In Ibbenbüren war am Sonntagnachmittag (26.03.23) ein 52-Jähriger in einem Auto auf der Münsterstraße unterwegs. Nach Zeugenangaben fuhr er deutliche Schlangenlinien und geriet mehrfach in den Gegenverkehr. Die Polizei führte einen Atemalkohol-Schnelltest durch - das Gerät zeigte einen Wert von fast 2,5 Promille an. Es wurde eine Blutprobe angeordnet, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Einen Wert von knapp 1.7 Promille stellte die Polizei in Ladbergen bei einem 55-jährigen Autofahrer fest. In der Bauerschaft Wester auf der Straße Zur Woote war der Mann ersten Ermittlungen zufolge am frühen Sonntagmorgen mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und in den Graben gerutscht. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurde eine Blutprobe entnommen. In Mettingen fuhr ein 19-Jähriger am Freitagabend (24.03.23) auf der Bahnhofstraße mit seinem Fahrrad. Dann stürzte er und verletzte sich leicht. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein Schnelltest ergab: 1,2 Promille. Der 19-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus saßen in Neuenkirchen, Steinfurt und Emsdetten jeweils Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen am Steuer. Am Samstagabend (25.03.23) hielt die Polizei einen 18-Jährigen an, der auf der Emsdettener Straße fuhr und drogentypische Auffälligkeiten zeigte. Er musste später eine Blutprobe abgeben und sein Auto stehen lassen. In Steinfurt-Borghorst wurde ein 34-Jähriger am Freitagabend im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der Altenberger Straße angehalten. Die Beamten stellten auch bei ihm drogentypische Auffälligkeiten fest. Der Mann wurde mit zur Wache genommen. Ein dort durchgeführter Alkohol-Schnelltest ergab zusätzlich einen Wert von knapp 0,8 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Der Mann musste sein Auto stehen lassen, eine Strafanzeige wurde gefertigt. In Emsdetten fuhr ein 21-Jähriger unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit seinem Auto über den Hemberger Damm in Austum. Das war am Freitagmittag. Ein Drogentest verlief positiv. Der Mann gab freiwillig eine Blutprobe ab. Er durfte nicht weiterfahren. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss eine Gefährdung für den Straßenverkehr darstellt. Autofahrer, die sich so ans Steuer setzen, bringen nicht nur sich selbst, sondern auch andere in Gefahr. Bitte fahren Sie stets nüchtern!

