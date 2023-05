Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Tragisches Unglück im Freibad Boppard-Buchenau

Boppard (ots)

Am frühen Pfingstsonntag ereignete sich im Freibad in Boppard-Buchenau ein tragisches Unglück. Ein sechs-jähriges Kind konnte unbeobachtet die elterliche Wohnung in der Nähe des Freibades verlassen. Unmittelbar danach wurde durch die Mutter die Suche aufgenommen. Nach kurzer Suche, konnte das Kind durch die Schwester im Becken des Freibades treibend, regungslos vorgefunden werden. Das Kind wurde nach erfolgreicher Reanimation, mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell