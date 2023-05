Polizei Essen

POL-E: Essen: Einbrecher verletzt zwei Bewohner - Mordkommission ermittelt

Essen (ots)

45139 E-Frillendorf:

Sonntagnacht (30. April gegen 05:40 Uhr) brach ein 26-jähriger Mann (deutsch-türkisch) in ein Wohnhaus an der Bornickwiese ein. Als er auf einen 26-jährigen Bewohner (deutsch) traf, attackierte der mutmaßliche Einbrecher diesen mit einem Messer. Der Bewohner flüchtete sich in den Wohnbereich seiner Eltern. Hier wurde der Vater (54, deutsch) auf die Auseinandersetzung aufmerksam und eilte seinem Sohn zu Hilfe. Als man den Tatverdächtigen gemeinsam in den Hausflur drängte, wurde ein weiterer 36-jähriger Bewohner auf den Sachverhalt aufmerksam. Gemeinsam gelang es, den mutmaßlichen Täter zu fixieren und bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte festzuhalten.

Durch den Messerangriff erlitt der 26-jährige Deutsche Schnitt- und Stichverletzungen. Er wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der 54-jährige Vater wurde bei der Auseinandersetzung ebenfalls verletzt, konnte aber nach einer medizinischen Behandlung zuhause verbleiben. Auch der Tatverdächtige wies Verletzungen auf, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Nach seiner ambulanten Versorgung, kam der Mann ins Polizeigewahrsam.

Der Sachverhalt wurde als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Eine Mordkommission wurde noch am Sonntagvormittag unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen eingerichtet.

Auf Antrag der ermittelnden Staatsanwältin erließ die zuständige Richterin des AG Essen am Sonntagabend Haftbefehl. Der Tatverdächtige befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags dauern an. /PaPe

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell