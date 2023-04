Polizei Essen

POL-E: Mülheim: Bremsen mit Öl beschmiert - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45478 MH-Saarn: Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die Hinweise auf unbekannte Täter geben können, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (26. - 27. April) die Bremsen eines geparkten Fahrzeugs mit einer ölartigen Substanz beschmierten.

Der 77-jährige Eigentümer eines Honda CR-V parkte sein Fahrzeug am Mittwochnachmittag gegen 18 Uhr am Fahrbahnrand der Saarner Straße in Höhe der Friedhofstraße. Als er am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er, noch rechtzeitig vor Fahrtantritt, einen Ölfilm auf den Bremsen und Felgen der Beifahrerseite. Offensichtlich hatten ein oder mehrere Unbekannte bewusst die Reifen mit der Substanz beschmiert.

Das Verkehrskommissariat hat Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wenn Sie Hinweise auf den oder die unbekannten Täter geben können, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 beim Verkehrskommissariat 3 der Polizei Essen./Wrk

