Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall an Kreuzung

25-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Goch (ots)

Am Sonntag (14. Mai 2023) gegen 13:50 Uhr kam es auf dem Ostring zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Autofahrer aus Goch war auf dem Ostring unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Voßheider Straße nach links in diese einfahren. Er ordnete sich dazu mittig auf der Fahrbahn ein. Ein entgegenkommender Wagen wollte ebenfalls nach links abbiegen, so dass der 26-Jährige gemeinsam mit dem anderen Auto zum Abbiegen ansetzte, um voreinander abzubiegen. Dabei kollidierte der Wagen des 26-Jährigen mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer, der auf dem Ostring in Richtung Kalkarer Straße unterwegs war. Der 25-Jährige aus Kevelaer kam mit seiner BMW-Maschine von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Ampelmast der Fußgängerampel. Dort stand ein 9-Jähriger mit seinem Fahrrad und wartete gemeinsam mit seinen Eltern auf das Grünzeichen. Der Junge kam offenbar mit heißen Fahrzeugteilen des Motorrads in Berührung und verletzte sich leicht. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen, ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik.

Das Motorrad sowie der VW Passat des 26-Jährigen wurden sichergestellt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell