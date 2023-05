Uedem (ots) - Am frühen Samstagmorgen (13. Mai 2023) kam es gegen 00:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Bürogebäude an der Molkereistraße in Uedem. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich durch einschlagen bzw. aufhebeln zweier Fenster Zugang zum Gebäude und brach dort einen Tresor auf. Aus diesem entwendete der Täter eine Kreditkarte und flüchtete dann in ...

