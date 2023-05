Emmerich am Rhein (ots) - Am Sonntag (14. Mai 2023) kam es im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 18:30 Uhr an der Adresse "Im Polderbusch" in Emmerich zu einem Diebstahl eines Kleinkraftrads. Das weiße Kraftrad (Hersteller: Wiking), welches auf einer Parkfläche gegenüber eines Wohnhauses geparkt gewesen war, wurde durch einen oder mehrere unbekannte Täter entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 ...

mehr