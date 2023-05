Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Werkstatt

Mehrere Werkzeuge entwendet

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (11. Mai 2023), 20:00 Uhr und Freitag (12. Mai 2023), 13:15 Uhr, kam es an der Merowingerstraße in Kleve, zu einem Einbruch in eine Werkstatt. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich durch das beschädigen eines Schiebetors, Zugang zum Grundstück eines Reihenhauses. Dort suchten Sie die Werkstatt auf und verschafften sich durch das Beschädigen des Türschloss Zutritt zur Werkstatt. Aus dieser wurden mehrere Werkzeuge (darunter zwei Ketten-sägen, einen Stemmhammer sowie einen Akkuschrauber) entwendet, bevor sich der oder die Täter von der Örtlichkeit entfernten.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell