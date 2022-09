Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Bückeburg (ots)

Am 12.09.2022 kam es in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 18:15 Uhr in der Neuen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine am rechten Fahrbahnrand in Höhe eines dort ansässigen Ingenieurbüros ordnungsgemäß abgestellte, neuwertige BMW-Limousine wurde im Frontbereich beschädigt. Die verursachende Person setzte ihre Fahrt nach dem Unfall fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Auf Grund der Spurenlage könnte es sich beim verursachenden Fahrzeug um einen weißen PKW gehandelt haben. Der Schaden am BMW wird auf 1000EUR geschätzt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 05722/9593-0 an die Polizei Bückeburg zu wenden.

