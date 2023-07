Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Schwimmbad

Erkelenz (ots)

Bei einem Einbruch in ein Schwimmbad an der Krefelder Straße öffneten die Täter in der Nacht zum 17. Juli (Montag) gewaltsam einen Tresor und brachen mehrere Türen auf. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell