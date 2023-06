Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen: Pkw kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich - ein Leichtverletzter

Merzen (ots)

Am Freitag befuhr ein 45-jähriger Mann aus Merzen mit seinem Skoda Fabia die Höckeler Straße in Richtung Ankumer Damm. Am Ausgang einer Rechtskurve verlor der Mann auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw, geriet von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Skoda blieb auf der Seite liegen und der Fahrer wählte selbstständig den Notruf. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden um kurz vor 08 Uhr zu dem Unfall alarmiert. Mit Unterstützung konnte der Leichtverletzte sein Fahrzeug verlassen, der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Skoda entstand ein Totalschaden, er wurde abgeschleppt.

