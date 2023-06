Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Rotlicht übersehen - Zusammenstoß zwischen Krad und Pkw

Osnabrück (ots)

Am Freitag um 05:36 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei an die Mindener Straße alarmiert. Auf der Kreuzung zur A33 in Richtung Bielefeld war es zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad (125ccm) gekommen. Ein 17-jähriger Osnabrücker hatte bei Rotlicht vor der Ampel in stadteinwärtige Richtung gewartet. Als die Ampel auf Grünlicht schaltete, setzte er seine Fahrt fort. Im selben Augenblick fuhr ein 35-jähriger Mann aus Bad Iburg mit seinem Toyota Aygo in die Kreuzung ein, der nach links auf die Autobahn abbiegen wollte. Offenbar hatte der 35-Jährige das Rotlicht der Ampel für Linksabbieger übersehen und es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Krad. Der 17-Jährige erlitt eine Fingerfraktur und Prellungen, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Ein Augenzeuge bestätigte, dass der 17-Jährige bei grüner Ampel losgefahren war.

