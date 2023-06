Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Verkehrsunfallflucht

Hasbergen (ots)

Die Polizeistation Hasbergen ermittelt zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am vergangenen Samstag (17.06.) im Holzheider Weg ereignete. Zwischen 12 Uhr und 16:20 Uhr wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Audi A1 beschädigt, der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Unfallort ist der Abschnitt zwischen Gaster Kirchweg und Wilhelm-Busch-Straße. Der Spurenlage nach fuhr das verursachende Fahrzeug in Richtung Niedersachsenstraße. Möglicherweise handelte es sich um einen Anhänger, welcher zum Teil aus Holz besteht. Es könnte sich um einen land- oder forstwirtschaftlichen Anhänger gehandelt haben. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05405/895440 oder 05401/83160.

