Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: gewaltsamer Einbruch in Handyshop - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am späten Mittwochabend ist ein Mobiltelefongeschäft in der Fußgängerzone ins Visier von Kriminellen geraten. Kurz vor Mitternacht zerstörten die Unbekannten eine gläserne Schwingtür des Shops, der sich unweit der "Georgstraße" befindet. Im Innern nahmen die Diebe zahlreiche Handys an sich und flüchteten schließlich zu Fuß vom Tatort. Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfandung der Polizei verlief ohne Ergebnis. Die Höhe des Diebesgutes ist bisher noch nicht abschließend bekannt. Die Ermittler bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich unter 0541/327-2215 oder -3203 zu melden.

