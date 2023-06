Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bippen: Motorrad prallte in entgegenkommenden Lkw - ein Schwerverletzter

Bippen (ots)

Ein 19-jähriger Quakenbrücker wurde am Dienstag bei einem Unfall auf der Maiburgstraße (L102) schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Gegen 15:10 Uhr fuhr ein 36-jähriger Mann aus Polen mit seinem Lkw (7,5 t) von Bippen in Richtung Schwagstorf, als ihm im Bereich einer Linkskurve ein Motorrad auf seiner Fahrspur entgegenkam. Das Krad prallte im Bereich des linken Vorderreifens gegen den Lkw. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes kümmerten sich Ersthelfer um den Schwerverletzten, er erlitt u. a. eine offene Beinfraktur. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abschleppt werden. Der Unfall ereignete sich offenbar durch überhöhte Geschwindigkeit des Motorrads im Kurvenbereich, dadurch war der 19-Jährige in den Gegenverkehr geraten. Der Zentrale Verkehrsdienst aus Osnabrück führte eine maßstabsgetreue Vermessung der Unfallstelle durch, weitere Maßnahmen hatte die Staatsanwaltschaft Osnabrück nicht angeordnet. Die Maiburgstraße blieb bis etwa 20 Uhr für den Verkehr gesperrt.

