POL-OS: Bad Rothenfelde: Couragierter Zeuge niedergeschlagen - Polizei bittet um Hinweise nach Vorfall in der Salinenstraße

Bad Iburg (ots) - In der Zeit von Freitagmorgen bis Samstagabend wurden von der St. Jakobus Kirche in Glane zwei Fallrohre aus Kupfer entwendet. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/83160. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Osnabrück Matthias Bekermann Telefon: 0541/327-2071 Mobil: 0152/09399168 E-Mail: ...

