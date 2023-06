Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Diebstahl auf Firmengelände

Bissendorf (ots)

In der Zeit zwischen 02:30 Uhr und 02:40 Uhr drangen Unbekannte am Dienstag auf ein umzäuntes Firmengelände an der Lüstringer Straße, unweit der Anschlussstelle zur A30, vor. Ein Pkw wurde aufgebrochen, es wurden ein Messgerät und Werkzeug entwendet. Zudem stahlen die Täter Elektroschrott. Der entstandene Sachschaden wird auf eine mittlere vierstellige Summe geschätzt. Wer Hinweise zu der Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter 05422/92260.

