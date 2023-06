Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Fehlendes Abblendlicht - Trunkenheitsfahrt, Drogeneinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Quakenbrück (ots)

Ein fehlendes Abblendlicht veranlasste die Polizei am Montagabend an der Badberger Straße zu der Kontrolle eines Kleinkraftrads. Geführt wurde der Roller von einem 35-jährigen Mann aus Menslage. Dieser gab den Beamten gegenüber an, alkoholisiert zu sein und tags zuvor auch Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Zudem sei er gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Roller wurde abgestellt und die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1 Promille. In einem Krankenhaus wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, die Schlüssel zum Roller nahm später eine Berechtigte entgegen. Den Menslager erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell