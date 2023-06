Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Polizei sucht Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall in Oldendorf

Melle (ots)

Am späten Montagnachmittag meldete eine Frau aus Melle der Polizei einen Verkehrsunfall, der sich gegen 14:40 Uhr in Melle-Oldendorf, im Bereich Oldendorfer Straße / Osnabrücker Straße, ereignete. Demnach befuhr die 71-Jährige mit einem Opel Astra die Oldendorfer Straße in nördliche Richtung. Sie beabsichtigte, nach rechts auf die Osnabrücker Straße einzubiegen. Als sie von der Haltelinie anfuhr, kreuzte plötzlich ein Fahrrad, welches von rechts nach links entlang der Osnabrücker Straße fuhr, ihren Weg. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw. Die Frau setzte ihre Fahrt fort, ohne ihren Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligte nachzukommen. Die Polizei Melle sucht nun nach dem Fahrradfahrer oder der Fahrradfahrerin, welche zur genannten Zeit mit dem Opel kollidierte. Das Geschlecht ist unbekannt, es soll sich jedoch um eine junge bzw. jugendliche Person gehandelt haben. Am Opel entstand leichter Sachschaden an einem Stoßfänger. Hinweise nimmt das Kommissariat in Melle unter 05422/92260 entgegen.

