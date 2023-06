Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Zeugen nach Kupferdiebstahl gesucht - Sporthalle geriet ins Visier von Dieben

Hilter (ots)

Zwischen Freitagabend (20 Uhr) und Samstagmorgen (8 Uhr) haben sich Unbekannte an einer Sporthalle in der "Münsterstraße" zu schaffen gemacht. Die Diebe montierten mindestens vier Kupferfallrohre von dem Gebäude an der Ecke zur "Weststraße" ab und nahmen diese an sich. Auch der Blitzschutz des Objekts wurde von den Unbekannten entwendet. Mit ihrem Diebesgut flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat, den Tätern oder einem Fluchtfahrzeug nimmt die Polizei aus Dissen unter 05421/931280 entgegen.

